Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 11, al chilometro 61 della Strada Statale 131 dcn, nei pressi del bivio per Orune, in direzione Nuoro.
Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, una motociclista di nazionalità austriaca ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori dalla carreggiata.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento della donna all’ospedale di Sassari.