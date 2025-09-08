Avrebbe afferrato la moglie per poi spingerla contro un muro della cucina, causandole alcune lesioni, fortunatamente guaribili in pochi giorni. Inoltre, la donna, che ha presentato denuncia lo scorso luglio, ha riferito alle forze dell'ordine che il marito aveva deciso di non fornirle più alcun sostegno economico da mesi.

La vicenda a Dolianova, dove l'uomo è stato allontanato dalla sua casa familiare, con divieto di avvicinarsi alla donna, attraverso il braccialetto elettronico, ordinanza messa in atto dai carabinieri della locale stazione.

Questa misura sostituisce l'obbligo precedente per l'uomo di presentarsi regolarmente alla Polizia Giudiziaria, che era stato stabilito a seguito della querela presentata dalla moglie, residente anch'essa a Dolianova.

L'introduzione di queste nuove misure cautelari dimostra l'impegno dell'Autorità Giudiziaria e dei Carabinieri nel contrastare la violenza domestica, un fenomeno che richiede interventi rapidi per proteggere le vittime e prevenire ulteriori comportamenti lesivi.