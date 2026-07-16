Gli sforzi di una vita intera che vanno in fumo in pochi secondi, il senso di impotenza davanti all'avanzata impetuosa di una forza selvaggia e crudele. Quando le fiamme, pochi giorni fa, hanno assalito l'azienda agricola Mascia a Uras si è materializzato un incubo per Renato Mascia, che con anima e corpo ha provato a contrastare l'aggressione violenta delle lingue di fuoco.

Ma ogni sforzo è stato vano contro la veemenza della natura: l'azienda è stata duramente colpita e l'abitazione ridotta in cenere. La quotidianità, improvvisamente, è diventata un ricordo cupo e melanconico, il futuro più che mai incerto. Un'attività che andava avanti da venticinque anni, frutto di un duro lavoro e di una tradizione di famiglia.

Una speranza che affiora dalle ceneri

Con tanti dei beni indispensabili andati distrutti e una casa da ricostruire, la famiglia Mascia si aggrappa a quanto di più caro: la bontà della propria gente. Una scelta difficile ma necessaria, quella di aprire una raccolta fondi per racimolare la somma necessaria per avviare la ricostruzione, non solo di una struttura ma di una vita intera. "Il fuoco - scrive la famiglia - ha distrutto molto, ma non la nostra volontà di rialzarci. Con l'aiuto possiamo trasformare questo momento terribile nell'inizio di una nuova ripartenza".

Abbiamo parlato con la figlia Federica, che al momento dell'incendio si trovava a Bologna: "Mi è stato raccontato: il fuoco è partito da un punto vicino alla nostra abitazione - spiega con la voce rotta -, in poco tempo ha devastato tutto. Mio padre si è fatto male mentre cercava di spegnerlo prima che raggiungesse la casa, prendendo una brutta distorsione e rimanendo leggermente bruciato".

"Mia cognata Jessica - racconta ancora -, che lavora con mio padre e mio fratello nell'azienda, ha deciso di aprire una raccolta fondi. Stiamo cercando di racimolare qualcosa per provare a risistemare l'indispensabile. Siamo in quest'azienda venticinque anni, e i sacrifici sono stati tanti. Ora l'unica speranza è di rimettersi in piedi. Grazie di cuore a chi deciderà di donarci il suo aiuto", conclude.

Chiunque volesse contribuire e donare a supporto dell'azienda può farlo al seguente link: Casa e Azienda Agricola distrutte