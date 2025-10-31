Il sindacato Nursing Up ha proclamato 24 ore di sciopero del personale sanitario della Asl di Oristano per la giornata di martedì 4 novembre, contestando la gestione dei fondi comuni destinati alle aree disagiate.

Secondo il sindacato, la Asl di Oristano avrebbe stipulato un accordo con le sole sigle sindacali della dirigenza medica, destinando l’85% del fondo comune regionale – pari a 463.226,52 euro – quasi esclusivamente al personale medico. Al comparto sanitario, invece, sarebbe andato solo il 15% del fondo, ovvero 81.745,86 euro. “Noi non ci accontentiamo delle briciole”, sottolinea Nursing Up.

Il sindacato denuncia che questa distribuzione è pregiudizievole per infermieri e tutto il personale sanitario del comparto. In una nota, Nursing Up scrive: “Riservare solo il 15% delle risorse economiche agli infermieri e alle ostetriche è una scelta irrispettosa e ingiusta nei confronti dei nostri professionisti, che costituiscono l’ossatura del sistema sanitario”.

Durante la mattina dello sciopero, nella sala convegni del Mariano IV Palace Hotel in piazza Mariano 50 a Oristano, si terrà una tavola rotonda sulla valorizzazione dei professionisti sanitari, con la partecipazione dei dirigenti Nursing Up e degli infermieri locali.