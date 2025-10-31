Durante la mattina di oggi, venerdì 31 ottobre, un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un giovane operaio di 26 anni nella zona industriale di Villacidro, dipendente di un'azienda locale.



Secondo quanto ricostruito finora, il lavoratore stava svolgendo operazioni di pulizia in un deposito commerciale quando accidentalmente ha calpestato un pannello in vetroresina che si è spezzato sotto il suo peso, facendolo cadere da un'altezza di circa sette metri.

L'impatto ha provocato gravi traumi al giovane, ma grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori, è stato immediatamente stabilizzato e trasportato in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.



I Carabinieri della Stazione di Villacidro e il personale dello SPRESAL dell'ASL competente sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente per avviare le indagini necessarie a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro.





