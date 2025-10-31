Due uomini, di 40 e 38 anni, parenti di una ragazzina di 12 anni, sono accusati di lesioni personali nei confronti di un uomo 77enne che si è costituito parte civile al processo.

Come riporta Leggo.it, i due, nel maggio 2023, in provincia di Ancona, avrebbero picchiato a sangue l'anziano poiché questi, tempo prima, avrebbe avvicinato la ragazzina per poi baciarla, gesto che gli è costato una condanna patteggiata a due anni per violenza sessuale.

Da lì, ci sarebbe stata una vendetta: secondo quanto riporta il quotidiano, il 77enne ha raccontato di essere stato contattato dallo zio della dodicenne, estraneo all’aggressione, "È successo un macello, vieni subito qui, gli avrebbe detto al telefono. "Sono corso subito nel palazzo dove abita quella famiglia, che conosco da tantissimo tempo e a cui non avrei mai fatto del male", ha raccontato l’uomo, sempre come riportato da Leggo.it.

L’incontro, però, si sarebbe trasformato in un pestaggio, "Mi sono saltati addosso, non ho avuto neanche il tempo di reagire. A un certo punto ho visto tutto blu. Per fortuna sono arrivati gli agenti della polizia locale", ha detto il 77enne.

Il pensionato ha riportato fratture al volto e, secondo quanto riportato, avrebbe perso l'udito per mesi.