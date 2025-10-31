Oggi, presso la Direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, il Comandante del Corpo Forestale, Gianluca Cocco, ha accolto in visita ufficiale il Generale di Brigata Francesco Rizzo, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna.

Durante l’incontro, i due comandanti hanno discusso di temi di comune interesse legati alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza del territorio e alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il CFVA, entrambi presenti capillarmente sul territorio regionale.

Il colloquio ha sottolineato l’importanza di un’azione sinergica tra le due istituzioni nella protezione delle risorse naturali dell’isola e nella prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali, sempre più rilevanti in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità.

Il Comandante Cocco ha espresso la propria gratitudine per la visita e per l’impegno costante dei Carabinieri nella salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza in Sardegna, evidenziando il rapporto di collaborazione corretto e fattivo instaurato tra le due istituzioni su tutto il territorio regionale.

L’incontro si è concluso con l’impegno di entrambi i comandanti a proseguire il lavoro congiunto, per garantire la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale dell’isola, rafforzando i legami tra le istituzioni a tutela della comunità e dell’ambiente.