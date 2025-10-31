In concomitanza con la festa di Halloween, la Guardia di Finanza di Nuoro ha intensificato i controlli per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale, la contraffazione e la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nel corso delle ultime ore, i militari della Compagnia di Arbatax avrebbero individuato, in diversi comuni ogliastrini, oltre 3.000 articoli privi del marchio di conformità europea CE, sottoponendoli a sequestro. Si tratta in gran parte di prodotti a tema Halloween, tra cui decorazioni e dispositivi elettrici, risultati non conformi alle norme di sicurezza.

La mancanza delle certificazioni – spiegano le Fiamme Gialle – rappresenta un rischio concreto per la sicurezza e la salute dei cittadini, poiché solo i prodotti correttamente certificati e utilizzati secondo le istruzioni possono garantire un impiego sicuro.

Tutta la merce irregolare è stata sequestrata e i titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Nuoro, con l’applicazione di sanzioni amministrative fino a 25.823 euro.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo economico del territorio svolta dal Corpo, finalizzata a tutelare i consumatori e le imprese che rispettano le regole, soprattutto in occasione di festività che registrano un incremento della domanda di prodotti di largo consumo.