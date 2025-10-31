Diverse squadre dei vigili del fuoco sono attualmente impegnate nel processo di bonifica di un vasto incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone utilizzato per il recupero di metalli da apparecchi elettrici a Macchiareddu.

Le fiamme hanno preso fuoco intorno all'una di notte, e le cause dell'incendio non sono ancora state determinate. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due squadre provenienti dalla centrale di Viale Marconi, tre autobotti, un carro schiuma, autofurgoni autorespiratori, un'autoscala e una cisterna ad alta capacità idrica.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per eliminare gli ultimi focolai, mentre le forze dell'ordine sono intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco.