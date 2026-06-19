Oltre trenta incendi in poche ore e un imponente dispiegamento di uomini e mezzi per fronteggiare l’emergenza. È stata una giornata particolarmente difficile per il dispositivo antincendio regionale, impegnato contemporaneamente su numerosi fronti in tutta la Sardegna.

Tra gli incendi che stanno richiedendo il maggiore impiego di risorse figurano quelli di Decimoputzu, in località Bia Perdera, Pozzomaggiore, in località Crabu Figu, e San Sperate, in località Sant’Elena, dove il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sta coordinando le operazioni di spegnimento.

Per contenere l’avanzata delle fiamme è stata mobilitata la flotta aerea regionale, compreso l’elicottero pesante Super Puma. A supporto delle operazioni è stato inoltre richiesto l’intervento del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), che ha disposto l’invio di tre Canadair.

Nei fronti più complessi il Corpo Forestale ha impiegato anche le squadre GAUF (Gruppo Analisi Uso del Fuoco), unità specialistiche altamente addestrate nell’analisi del comportamento degli incendi. Gli operatori stanno applicando tecniche di controfuoco e fuoco tattico per anticipare le fiamme, ridurne l’intensità e mettere in sicurezza le linee di difesa.

Nel frattempo sono state completate le operazioni di bonifica degli incendi che nelle scorse ore hanno interessato i territori di Capoterra, Pattada e Siurgus Donigala, aree che restano comunque sotto stretto monitoraggio.

Accanto alle attività di spegnimento prosegue anche il lavoro investigativo. I Nuclei Investigativi del Corpo Forestale (NIPAF) sono infatti impegnati sui diversi scenari per accertare eventuali responsabilità.

Il Corpo Forestale sottolinea come l’attenzione sia rivolta in particolare all’individuazione delle condotte colpose, come imprudenze, ripuliture agricole mal gestite o utilizzo scorretto di macchinari, che «hanno caratterizzato in modo determinante l’avvio di questa campagna antincendio boschivo».

La situazione resta quindi sotto costante osservazione, con uomini e mezzi impegnati senza sosta nel tentativo di contenere i numerosi roghi che stanno interessando l’Isola.