Prosegue senza tregua l’attività del dispositivo antincendio in Sardegna, impegnato su più fronti soprattutto nel Cagliaritano, dove nelle ultime ore si sono registrati diversi incendi alimentati dal vento.

Tra le situazioni più delicate quella tra Villasor e San Sperate, in prossimità di quest’ultimo centro. Le fiamme hanno raggiunto alcune aziende agricole interessando diverse balle di foraggio. Le squadre a terra, supportate dagli elicotteri, stanno lavorando per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiunga alcune abitazioni di campagna.

Per rafforzare le operazioni il Corpo Forestale ha disposto l’intervento del SuperPuma partito dalla base di Fenosu, a Oristano, oltre a un Canadair della flotta nazionale. A coordinare le attività sono gli uomini della stazione forestale di Dolianova insieme ai volontari delle associazioni “Orsa” e “No.Va.Orsa”. Sul posto anche il sindaco Fabrizio Madeddu, impegnato nella valutazione della situazione per eventuali evacuazioni.

Un altro incendio si è sviluppato all’esterno della base dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Spinte dal vento, le fiamme hanno oltrepassato il perimetro arrivando all’interno dell’aeroporto che ospita l’International Flight Training School, la scuola dei top gun italiani. Nelle operazioni sono impegnate le squadre della base e un elicottero HH139 schierato in assetto antincendio.

Altri roghi stanno interessando anche Capoterra, Pattada e Pozzomaggiore, dove continua il lavoro della macchina regionale antincendi.