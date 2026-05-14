Dal 25 al 29 maggio 2026, Tortolì ospiterà l'evento "Grifone 2026", un'esercitazione internazionale interforze e interagenzia organizzata dall'Aeronautica Militare, che mira a potenziare le capacità di pianificazione, coordinamento e conduzione di operazioni complesse di ricerca e soccorso in ambiente montano o terrestre.

Parteciperanno all'evento mezzi aerei e personale della Difesa, tra cui Esercito, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, nonché rappresentanti di altri Corpi dello Stato come Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. Inoltre, saranno presenti anche componenti delle forze aeree di Francia e Spagna.

L'esercitazione Grifone rappresenta un punto focale per il settore Sar - Search and Rescue, promosso annualmente dall'Aeronautica Militare al fine di consolidare l'integrazione tra le diverse componenti operative in scenari a elevato realismo.

L'obiettivo è migliorare l'efficacia dell'azione in situazioni complesse come la ricerca e il recupero di persone disperse o in difficoltà, il supporto in caso di emergenze e, nel contesto aeronautico, le operazioni di ricerca e salvataggio di equipaggi e aeromobili coinvolti in incidenti aerei.