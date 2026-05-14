La prima fase dei lavori nel Pronto Soccorso del Duilio Casula a Monserrato è stata completata oggi, giovedì 14 maggio, concentrata in particolar modo sulla shock room, la stanza di decontaminazione e parte delle medicherie.

La seconda fase inizia ora, con interventi pianificati nella zona di fronte alla sala gessi, fino alla prima metà di giugno.

Le fasi tre e quattro seguiranno, con previsione di completamento entro la prima metà di agosto.

"Nonostante i lavori in corso - dice il direttore generale dell’Aou di Cagliari, Vincenzo Serra - il Pronto soccorso del Policlinico mediamente ha assistito lo stesso numero di pazienti delle settimane precedenti l’inizio delle opere di ristrutturazione. Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro di tutti i nostri operatori, medici, infermieri, oss e tecnici. La direzione aziendale è molto grata al suoi dipendenti che hanno lavorato e continuano a lavorare in condizioni complesse per garantire a tutti assistenza e cure ad alti livelli. Un sentito ringraziamento anche all’Ufficio Tecnico e agli operai che stanno continuando nell’opera di ristrutturazione del Pronto soccorso".