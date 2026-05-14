Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha intensificato i controlli economici in occasione del 109° Giro d'Italia per contrastare l'Ambush Marketing e la vendita di beni contraffatti.

Durante la 5^ tappa da Praia a Mare a Potenza, i finanzieri della Tenenza di Scalea, in provincia di Cosenza, hanno scoperto un uomo che vendeva gadget non autorizzati della manifestazione: sono stati sequestrati 14 mila articoli e inflitta una sanzione di oltre 25 mila euro per mancanza di informazioni al consumatore e non conformità alle normative di sicurezza. Questi prodotti non conformi avrebbero potuto mettere a rischio la salute dei consumatori, in particolare dei bambini.

L'intervento fa parte del piano della Guardia di Finanza per contrastare la presenza sul mercato di prodotti non sicuri e garantire un mercato competitivo e sicuro per i consumatori e gli operatori onesti.