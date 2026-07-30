Dopo l’intensa serata inaugurale all’Anfiteatro Caritas di Tortolì, la dodicesima edizione della Pastorale del Turismo prosegue oggi, giovedì 30 luglio, e domani, venerdì 31, con due nuovi appuntamenti dedicati alla musica, alla memoria e alla capacità di inseguire i propri sogni.

La manifestazione, ideata e organizzata dalle diocesi di Lanusei e Nuoro, accompagnerà il pubblico fino al 9 settembre con un ricco cartellone di incontri ospitati tra l’Anfiteatro Caritas di Tortolì e l’Area Fraterna di La Caletta, a Siniscola.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Largo ai sognatori”, uno slogan che invita a custodire la speranza e a non smettere di credere in ciò che ancora non si vede.

L'ingresso è libero, ma chi non potrà essere presente avrà la possibilità di godersi la serata in diretta su Sardegna Live (sul nostro sito, www.sardegnalive.net , su YouTube e su Facebook).

La rassegna si è aperta martedì scorso a Tortolì con “Abbiamo sognato con Gigi Riva”, l’emozionante conversazione con il regista e sceneggiatore Riccardo Milani e Nicola Riva, figlio del grande campione rossoblù.

Un incontro attraversato dai ricordi familiari, dal legame profondo tra Gigi Riva e la Sardegna e dal racconto del docufilm di Milani “Nel nostro cielo un rombo di tuono”. Ad accompagnare la serata sono stati gli intermezzi musicali di Moses Concas.

Oggi l’appuntamento a La Caletta

Questa sera, giovedì 30 luglio, la Pastorale del Turismo si sposterà per la prima volta nell’Area Fraterna di La Caletta con “Figli di un sogno”.

L’incontro unirà parole e musica attraverso le voci e le storie di Filippo Graziani e Alberto Bertoli, figli di due grandi protagonisti della canzone italiana, Ivan Graziani e Pierangelo Bertoli. Ad accompagnarli sarà il giornalista Giacomo Serrelli.

La serata sarà preceduta dalla proiezione del cortometraggio “Isetande. Aspettando di tornare a casa”, diretto da Andrea Fanni.

Un appuntamento dedicato alle eredità artistiche e familiari, ai sogni ricevuti dai propri padri e alla capacità di trasformarli in un percorso personale.

Domani a Tortolì il sogno di Maria Lai

Venerdì 31 luglio la manifestazione tornerà all’Anfiteatro Caritas di Tortolì con “Il ritmo delle onde. Il sogno di Maria Lai”.

Lo spettacolo vedrà protagoniste Chiara Caselli, Amanda Sandrelli ed Eva Bruno e sarà dedicato alla vita, all’opera e all’universo creativo della grande artista di Ulassai.

Un omaggio a una delle figure più importanti dell’arte contemporanea italiana, capace di intrecciare memoria, comunità, paesaggio e tradizioni della Sardegna in un linguaggio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Dopo questi primi tre appuntamenti, la Pastorale del Turismo continuerà per quasi tutto il mese di agosto e fino al 9 settembre, portando tra Tortolì e La Caletta artisti, musicisti, protagonisti della cultura e testimoni del nostro tempo.