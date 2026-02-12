"Si avvisano i passeggeri che i servizi aziendali stanno subendo ritardi e/o cancellazioni". Così scrive Arst sui suoi canali social. "Infatti – speiga l'azienda che gestisce le autolinee pubbliche nell'Isola –, a causa delle avverse condizioni meteo, diverse strade sono attualmente interdette alla circolazione. Le condizioni meteo stanno creando difficoltà anche alla circolazione ferroviaria".

L'ondata di maltempo che sta investendo la Sardegna in queste ore ha causato non pochi disagi e rallentamenti alla circolazione. Frane e smottamenti, alberi abbattuti dalle raffiche di vento e incidenti hanno trasformato quella di oggi, 12 febbraio, in una giornata di grande emergenza.

L'azienda informa anche che molte corse subiranno variazioni per consentire lo svolgimento degli eventi di carnevale in programma in questi giorni.

ORISTANO: AUTOSTAZIONE CHIUSA PER LA SARTIGLIA

Già in mattinata, Arst informava che le limitazioni al traffico cittadino di Oristano "disposte in occasione della manifestazione Sa Sartiglia, a partire dal 13 febbraio 2026, comporteranno molteplici deviazioni di percorso del servizio di trasporto urbano della città di Oristano, con conseguenti soppressioni delle fermate ricadenti nelle vie chiuse al traffico".

"L’autostazione ARST di via Cagliari rimarrà chiusa da sabato 14 febbraio sino alla riapertura al traffico, prevista nella mattinata di mercoledì 18 febbraio. Il capolinea per gli arrivi e le partenze dei servizi extraurbani sarà temporaneamente trasferito nell’area delle fermate di via Diaz".

LINEE CANCELLATE TRA ONIFAI E OROSEI

"A causa dell’interruzione stradale sulla SS 129 nel tratto compreso tra Onifai e Orosei, i servizi di trasporto pubblico subiranno modifiche. Le linee 529, 521 e 514 potrebbero subire ritardi e cancellazioni. In particolare, le cancellazioni riguarderanno le corse da e per Orosei di metà mattinata. La situazione è in continuo aggiornamento e il servizio tornerà regolare non appena le condizioni di viabilità lo consentiranno".

FERMATE SOPPRESSE A USSANA

I servizi Arst in transito a Ussana, dalle ore 12 alle ore 17:30 del 14 febbraio, "praticheranno percorsi alternativi, con contestuale soppressione di tutte le fermate ordinarie ed istituzione delle seguenti fermate sostitutive: SP 9, presso Cantine di Monserrato; via Donori, fronte parcheggio Campo sportivo (nei pressi dell’intersezione con viale 28 Aprile 1794); viale Gramsci, fronte civico n. 27; viale Michelangelo, fronte civico n. 33; via Programmazione, fronte civico n. 4".

"Fermate provvisoriamente soppresse: via Roma fermata pressi cantina; Via Roma pressi intersezione via Chiesa e via Allende presso civico n.66; via Roma altezza intersezione via San Saturnino (monumento ai Caduti)".

ISILI: PERCORSI ALTERNATIVI

A Isili "circolazione stradale interdetta nel corso Vittorio Emanuele, dal km 47,900 al km. 46,800, dalle ore 16:25 alle ore 20:00 del 17 febbraio 2026. I servizi ARST praticheranno percorsi al ternativi, con conseguente soppressione delle fermate del Cardellino e di piazza San Giuseppe".

VARIAZIONI IN PROGRAMMA A VILLAMASSARGIA E UTA

"A Villamassargia – spiega l'azienda –, sabato 14 febbraio, dalle ore 14 alle ore 18, via Fratelli Cervi sarà interdetta al traffico veicolare. Pertanto, sarà momentaneamente sospesa la fermata di Piazza Fratelli Cervi. La fermata di via dello Sport sarà eccezionalmente effettuata sul lato opposto della strada, nella via Terraseo, fianco scuole elementari".

I servizi Arst in transito a Uta, dalle ore 15:30 alle ore 21:00 del 15 febbraio, "verranno interessati, per disposizioni del competente Comune, da limitazioni di percorso che comporteranno la soppressione di tutte le fermate aziendali, ad eccezione di quella ubicata al bivio Stazione".