"Il progetto di abbattimento delle liste d’attesa per l’Oncologia va visto in un’ottica di potenziamento dell’offerta assistenziale e non come una soluzione 'tampone'. Si tratta, infatti, di un passo che si inserisce all’interno di un preciso percorso di rafforzamento del servizio, già intrapreso dalla Direzione aziendale".

Queste le precisazioni della Asl Ogliastra in merito alle notizie apparse nelle scorse ore su alcuni organi di stampa, riguardanti il progetto di riduzione dei tempi di attesa, a cui hanno aderito i due specialisti attualmente in forze nell’Oncologia dell’Azienda.

"L’attuazione del progetto è stata possibile grazie a un adeguato utilizzo delle risorse regionali per l’abbattimento delle liste – precisano dall’Azienda sanitaria. Per quanto riguarda l’acquisizione di nuovo personale da inserire all’interno dell’Oncologia, lo scouting sta proseguendo in tutte le modalità possibili. Inoltre – continua la nota – presto anche nella Asl Ogliastra verrà attivato il Cas (Centro Accoglienza e Servizi), che permetterà una presa in carico immediata dei pazienti oncologici senza passare dal Cup. L’istituzione di questo servizio – conclude la nota – contribuirà a migliorare in maniera sostanziale l’assistenza".