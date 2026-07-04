Un chilo di marijuana, una modica quantità di cocaina e circa 9mila euro in contanti sequestrati: è il risultato di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Macomer a Suni, nell’Oristanese. Arrestato un uomo di 31 anni del paese.

L’attività investigativa è partita nei giorni scorsi durante alcuni servizi di controllo del territorio. I militari della Stazione locale, insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, avrebbero notato movimenti ritenuti sospetti da parte dell’indagato, concentrando l’attenzione su due immobili nella sua disponibilità.

I Carabinieri hanno quindi deciso di eseguire le perquisizioni. All’interno delle abitazioni sono stati trovati, in punti distinti, circa un chilogrammo di marijuana, una modica quantità di cocaina, un bilancino di precisione e una macchina per il confezionamento sottovuoto.

Nel corso dei controlli è stato inoltre sequestrato denaro contante per circa 9mila euro, ritenuto dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’arresto, il 31enne è comparso davanti al giudice del Tribunale di Oristano, che ha convalidato il provvedimento disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto evidenziato dai Carabinieri, l’operazione conferma il crescente fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della Planargia. Resta comunque valida la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale sentenza definitiva.