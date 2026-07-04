Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della scomparsa di Simona Delogu, la donna di Santa Teresa Gallura della quale non si avevano più notizie da giovedì 2 luglio. La donna è stata ritrovata nella serata di ieri e, secondo quanto riferito dai familiari, sta bene.

A rassicurare amici e conoscenti è stata la sorella della donna, che attraverso un post pubblicato su Facebook ha ringraziato tutte le persone che hanno contribuito alle ricerche e condiviso gli appelli diffusi nelle ultime ore.

La scomparsa aveva destato forte preoccupazione. I familiari si erano rivolti ai Carabinieri presentando denuncia dopo che Simona Delogu non aveva fatto ritorno a casa al termine del turno di lavoro in un bar di Santa Teresa Gallura dove lavora da anni. Da quel momento si erano perse le sue tracce e il telefono risultava spento.

Nel corso delle ricerche era emerso anche l’allontanamento del compagno della donna, Alessio Sechi, anche lui irreperibile dalla giornata di giovedì. Gli aggiornamenti diffusi nella serata di ieri avevano poi confermato il ritrovamento dei due giovani a Olbia.

Dopo la denuncia erano scattate le ricerche coordinate dalle forze dell’ordine con il supporto dei Vigili del fuoco, mentre la famiglia aveva lanciato un appello sui social chiedendo aiuto alla comunità.