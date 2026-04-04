L’Asl Ogliastra garantisce la continuità assistenziale per il ponte di inizio aprile. La Direzione Aziendale ha reso noti i turni delle guardie mediche attive sul territorio da venerdì 3 a martedì 7 aprile.

Dal 3 al 6 aprile, i turni delle guardie mediche saranno pienamente operativi nella sede di Perdasdefogu. Il servizio sarà assicurato dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di martedì 7 aprile.

Il punto di continuità assistenziale di Bari Sardo sarà operativo dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 14.00 di domenica 5 aprile. La guardia medica sarà operativa anche dalle ore 20.00 di lunedì 6 aprile, alle ore 8.00 di martedì 7 aprile.

La sede della guardia medica di Baunei sarà attiva dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 8.00 di domenica 5 aprile. Il punto di continuità assistenziale sarà operativo dalle ore 8.00 di lunedì 6 aprile, sino alle ore 8.00 di martedì 7 aprile.

Il punto di continuità assistenziale di Gairo sarà operativo dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 20.00 dello stesso giorno, sino alle ore 8.00 di martedì 7 aprile.

La sede della guardia medica di Ilbono sarà attiva dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 8.00 di domenica 5 aprile.

Il punto di continuità assistenziale di Jerzu sarà operativo dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 8.00 di domenica 5 aprile. Il punto di continuità assistenziale sarà operativo anche dalle ore 20.00 di domenica, sino alle ore 8.00 di lunedì 6 aprile.

La sede della guardia medica di Seui sarà attiva dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 8.00 di domenica 5 aprile.

Il punto di continuità assistenziale di Talana sarà operativo dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 20.00 di lunedì 6 aprile.

La sede della guardia medica di Tertenia sarà attiva dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 20.00 di lunedì 6 aprile.

Il punto di continuità assistenziale di Tortolì sarà operativo dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 8.00 di domenica 5 aprile. La guardia medica sarà attiva anche dalle ore 20.00 di lunedì 6 aprile, sino alle ore 8.00 di martedì 7 aprile.

La sede della guardia medica di Villagrande Strisaili sarà attiva dalle ore 20.00 di venerdì 3 aprile, sino alle ore 8.00 di sabato 4 aprile e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 20.00 di domenica 5 aprile.

I cittadini che dovessero avere necessità di assistenza possono comporre direttamente il Numero europeo armonizzato 116 117. Un operatore della Centrale regionale attiverà il collegamento con il medico di una postazione di continuità assistenziale vicina, per una consulenza telefonica o, se necessario, con il servizio di “Emergenza urgenza 118″.