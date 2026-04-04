Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Bologna, dove un bambino di 12 anni ha perso la vita dopo essere precipitato nella tromba delle scale di un palazzo in via Piave. L’incidente è avvenuto intorno alle 19: inutili i soccorsi, per il ragazzino non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, il dodicenne si trovava all’ottavo piano dell’edificio insieme ad alcuni coetanei. I ragazzi stavano trascorrendo del tempo sul terrazzo, approfittando delle ultime ore di luce, quando, durante un gioco, il bambino sarebbe salito su un lucernario coperto da una lastra di plexiglass. La struttura, però, avrebbe ceduto all’improvviso.

Il giovane avrebbe inizialmente tentato di aggrapparsi, mentre gli amici, presenti accanto a lui, cercavano disperatamente di trattenerlo e chiedevano aiuto. Per alcuni istanti la caduta è sembrata evitabile, ma la lastra si è definitivamente rotta e il dodicenne è precipitato nel vuoto, compiendo un volo di diversi piani all’interno della tromba delle scale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, insieme agli agenti della polizia e ai Vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti. Nonostante la rapidità dei soccorsi, i traumi riportati nella caduta si sono rivelati fatali.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni, in particolare i giovani presenti al momento della tragedia, ancora sotto shock. I rilievi sono stati affidati anche alla polizia Scientifica.

La notizia ha scosso profondamente la comunità. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha espresso il proprio cordoglio: “Apprendiamo con dolore della tragica scomparsa di un bambino di 12 anni, precipitato dalle scale in via Piave. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia e degli amici. Come Comune di Bologna ci mettiamo a disposizione per ogni necessità”.