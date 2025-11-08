Tra la giornata di ieri, venerdì 7 novembre, e domenica 9 novembre, le guardie mediche saranno operative a pieno regime in diverse sedi di Ogliastra, tra cui Bari Sardo, Baunei, Gairo, Perdasdefogu, Seui e Villagrande Strisaili. Il servizio sarà garantito dalle ore 20:00 di venerdì 7 novembre fino alle 8:00 di lunedì 10 novembre. Tuttavia, è importante notare che sabato 8 novembre il turno inizierà alle 08:00 anziché alle 10:00, consentendo ai medici di partecipare a un corso di aggiornamento.



La sede della guardia medica di Ilbono sarà attiva dalle 20:00 di venerdì 7 novembre fino alle 08:00 di sabato 8 novembre, e successivamente dalle 20:00 di sabato fino alle 20:00 di domenica 9 novembre. Allo stesso modo, il punto di continuità assistenziale di Jerzu sarà operativo dalle 20:00 di venerdì 7 novembre fino alle 08:00 di domenica 9 novembre, e poi nuovamente dalle 20:00 di domenica fino alle 08:00 di lunedì 10 novembre.



La sede della guardia medica di Talana sarà attiva dalle 08:00 di sabato 8 novembre fino alle 08:00 di domenica 9 novembre. Mentre il punto di continuità assistenziale di Tertenia sarà operativo dalle 20:00 di venerdì 7 novembre fino alle 08:00 di domenica 9 novembre, e poi di nuovo dalle 20:00 di domenica fino alle 08:00 di lunedì 10 novembre. Infine, la guardia medica di Tortolì sarà attiva dalle 20:00 di venerdì 7 novembre fino alle 20:00 di sabato 8 novembre, con il punto di continuità assistenziale in funzione dalle 08:00 di domenica 9 novembre fino alle 08:00 di lunedì 10 novembre.



Per qualsiasi necessità di assistenza, i cittadini possono chiamare direttamente il Numero europeo armonizzato 116 117. Un operatore della Centrale regionale metterà in contatto il paziente con un medico della postazione di continuità assistenziale più vicina, offrendo una consulenza telefonica o, se necessario, coordinando l'intervento del servizio di "Emergenza urgenza 118".