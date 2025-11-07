Il prossimo mercoledì 12 novembre, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sarà presente al 180esimo Anniversario della costituzione dell'amministrazione forestale sarda a Sassari.



La celebrazione avrà luogo presso la Cattedrale di San Nicola con una liturgia dedicata a San Giovanni Gualberto, Patrono del Corpo forestale, presieduta da Monsignor Antonio Tamponi. L'evento inizierà alle 10:30 e vedrà la partecipazione del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.



Successivamente, ospiti e invitati si trasferiranno all'auditorium "Giovanni Paolo II" per la cerimonia civile programmata per le ore 12:00, dove il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, l'ingegnere Gianluca Cocco, accoglierà gli ospiti.