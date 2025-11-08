Avrebbero aggredito alle spalle una donna di 85 anni mentre tornava a casa con la spesa, l'avrebbero poi trascinata all'interno della sua abitazione, legata a una sedia con delle fascette da elettricista, imbavagliata e costretta ad aprire la cassaforte.

L'accaduto a Foggia il 21 ottobre 2024, e nella giornata di ieri, venerdì 7 novembre, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone, fortemente sospettate di essere coinvolte nella terribile rapina. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Dopo aver rubato numerosi gioielli, orologi e denaro contante dal valore complessivo di diverse migliaia di euro, i tre, con il volto coperto da mascherine chirurgiche, erano fuggiti a piedi, riuscendo a dileguarsi.

Ma grazie alle immagini catturate dalle telecamere della zona, come riporta il quotidiano, i militari sono stati in grado di individuare anche due complici e di raccogliere prove che dimostrano come la rapina sia stata pianificata diverse settimane prima da una donna conosciuta dalla vittima. Quest'ultima avrebbe agito insieme al suo compagno e ad altri tre uomini legati a lui da vincoli di parentela e amicizia.