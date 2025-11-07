Sono in corso gli interventi finali di Anas per il miglioramento del tracciato della strada statale 131 "Carlo Felice", con l'avvio imminente dei lavori di asfaltatura drenante in vari segmenti tra Monastir e Serrenti (CA). Nei prossimi giorni, ci saranno restrizioni temporanee lungo la nuova strada già aperta al traffico tra Monastir e Nuraminis.

Tra il 11 e il 18 novembre prossimi, il traffico sarà deviato su una sola corsia a doppio senso per consentire i lavori sulla corsia libera. Successivamente, dal 25 novembre al 2 dicembre, le stesse operazioni verranno effettuate sulla corsia opposta. Questo intervento segna il completamento del nuovo tratto a quattro corsie tra il chilometro 23 e il chilometro 27 circa. Nel frattempo, senza interferenze sul traffico, tra il 18 e il 25 novembre verrà ultimata la pavimentazione di un tratto tra Villagreca e Serrenti (tra il chilometro 31 e il 32,500), permettendo l'apertura al traffico di 1,5 chilometri del nuovo percorso in direzione Sassari entro dicembre.

I lavori si svolgeranno in due turni, compreso il sabato, per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione. Inoltre, entro la fine di novembre verranno eseguiti i test statici del cavalcavia di Nuraminis (chilometro 27,500) in preparazione del suo completamento e della successiva riapertura. Questi interventi riguardano un tratto di 10 chilometri, con un investimento totale di circa 65 milioni di euro. Si prevede che la strada sarà aperta al traffico nella primavera del 2026.