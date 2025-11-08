Tragico incidente intorno all'una della notte scorsa sulla strada statale 729 Sassari-Olbia vicino a Ploaghe, dove un'auto è uscita di strada rovesciandosi più volte dopo aver investito un cinghiale.

Il conducente dell'auto è stato sbalzato dall'abitacolo ed è morte sul colpo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il servizio medico di emergenza 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Si tratta del terzo incidente consecutivo e il quinto dall'inizio di novembre in cui vengono coinvolti cinghiali.

Chi è la vittima. Il conducente deceduto è Ciriaco Meloni, ortopedico 44enne di Bitti. La vittima stava guidando la sua Fiat Panda quando un cinghiale gli ha tagliato la strada. L'auto è finita capovolta diverse volte, atterrando anche sul guardrail in cemento.

A seguito dell'impatto, Meloni è stato scaraventato fuori dall'abitacolo ed è deceduto istantaneamente.