Un fossile di trilobite pesante 632 grammi, privo della documentazione richiesta per la sua legittima detenzione, è stato trovato all'interno del bagaglio a mano di un passeggero italiano diretto a Bologna, dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, insieme ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, durante i controlli all'aeroporto di Alghero.

Il reperto, presumibilmente proveniente dal sottosuolo nazionale e quindi parte del patrimonio indisponibile dello Stato, è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per il reato di ricettazione di beni culturali.



La Sardegna è nota per i suoi fossili di trilobiti, antichi artropodi marini risalenti al Paleozoico, rinvenibili principalmente nelle zone del Sulcis-Iglesiente come Canalgrande (Iglesias) e Portixeddu. Il Museo "Domenico Lovisato" di Cagliari ospita esemplari di grande interesse scientifico, come il Dolerolenus zoppii, che testimoniano le prime forme di vita marine sviluppatesi nei fondali antichi oggi visibili nella regione.