L'attesa è tanta e manca ormai pochissimo alla 1ª edizione della Corsa alla Stella in notturna, che si terrà a Lanusei sabato 23 agosto. L'evento, organizzzato dall'Associazione Cavalieri Lanusei, con il patrocinio del Comune di Lanusei, avrà luogo presso il Galoppatoio di S. Cosimo dalle ore 19:30 e vedrà la partecipazione delle pariglie di Lula e Fonni.

Una serata all'insegna del divertimento, della convivialità e della sana competizione, in cui obiettivo dei cavalieri sarà infilzare una stella appesa a un nastro, in una suggestiva location sotto un tramonto e poi un manto di stelle.

La serata, dopo la gara, proseguirà a tempo di musica in compagnia di Dj Tegas.

L'iscrizione per i cavalieri è di 40 euro e include una cena. I montepremi prevedono per il primo classificato una coppa e un buono da 800 euro, per il secondo una coppa e un buono da 500 euro, e per il terzo una coppa e un buono da 300 euro.