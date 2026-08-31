Momenti di paura a Merano, dove tre fratellini tedeschi di 8, 9 e 10 anni sono rimasti bloccati su un masso nel bel mezzo delle acque del fiume Passirio.

A lanciare l'allarme è stato un passante, che ha notato i bambini in difficoltà. Un carabiniere si è quindi immerso nel fiume, raggiungendo i tre fratelli e riuscendo a riportarli a riva. I piccoli, spaventati e infreddoliti, sono stati poi presi in carico e messi in sicurezza dai vigili del fuoco volontari. L'intervento si è concluso senza conseguenze fisiche per i bambini.

Sul salvataggio è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha celebrato il lavoro dei soccorritori sui social: "Tre bambini, turisti tedeschi in vacanza in Alto Adige, sono rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A salvarli, l'intervento dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco volontari e di un cittadino".

"Coraggio, prontezza e senso del dovere. Grazie ai nostri uomini in divisa, che ogni giorno sono al servizio della sicurezza e della vita delle persone", conclude la premier.

Il comandante Luongo: «Siete punto di riferimento»

Anche il comandante generale dell'Arma, generale Salvatore Luongo, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento. Il comandante si è congratulato telefonicamente con i militari intervenuti, estendendo il riconoscimento a tutta l'Arma locale:

"Siete un punto di riferimento per tutti, grazie per ciò che fate".