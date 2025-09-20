Blitz antidroga dei Carabinieri a Bari Sardo. Nella mattinata del 18 settembre i militari della locale Stazione hanno arrestato un 37enne del posto, che sarebbe stato trovato in possesso di cocaina e denaro in contanti.

Dopo giorni di osservazione, i militari hanno perquisito l’abitazione e l’auto dell’uomo, all'interno di cui avrebbero scoperto otto involucri di cocaina per un totale di 39 grammi, 3.630 euro ritenuti provento dello spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari, misura confermata dal giudice nell’udienza di convalida di ieri, venerdì 19 settembre.