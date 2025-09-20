Un uomo è stato denunciato a Stintino, con l'accusa di aver sparato diversi colpi di carabina al suo cane. L'accusa è di maltrattamento di animali e spari in luogo pubblico.

Giovedì pomeriggio i Carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Porto Torres sono intervenuti in località Pozzo San Nicola, dopo che era stata segnalata al numero unico di emergenza 112 l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco.

Giunti sul posto, i militari hanno messo in sicurezza l'area, e successivamente avrebbero accertato che l'uomo, poco prima, aveva gravemente ferito il proprio cane, di razza meticcia, raggiungendolo con alcuni colpi sparati utilizzando una carabina remington, regolarmente detenuta.

E' stato subito richiesto l'intervento del medico veterinario di turno che ha soccorso e accudito il meticcio. I carabinieri hanno poi eseguito un'approfondita perquisizione nell'abitazione dell'uomo, dove avrebbero sequestrato un ulteriore fucile a pompa calibro 12 uzkon, anche questo regolarmente detenuto.