"La Regione Sardegna ha seguito il nostro esempio, è un intervento che è stato utile, in attesa che a livello nazionale possa arrivare una legge". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sull'approvazione della legge sul fine vita nell'Isola, intervenuto al dibattito fra i candidati alle regionali organizzato dagli Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Firenze e Pisa.

"Le reazioni che dopo ho avuto, di lettere, di testimonianze, di anche semplici messaggi - ha proseguito -, mi hanno portato a vivere questa questione un po' come furono vissute, ero un ragazzo allora, le questioni dell'aborto e del divorzio. Ci sono dei momenti in cui la società civile è più avanti della politica".

Le ha fatto eco Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, pronunciatasi "a favore della legge sul fine vita, perché pensiamo che sia importante, pensiamo che da troppo tempo questo tema sia stato lasciato a sentenze del tribunale".

Sui social, Giani ha poi ribadito: "Un atto di civiltà che mette al centro dignità, rispetto e umanità. Grazie alla Presidente Alessandra Todde per questa scelta coraggiosa. Un Paese civile non abbandona chi soffre: gli sta accanto, fino all’ultimo".