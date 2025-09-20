Operazione antidroga della Polizia di Stato a Oristano. Un giovane residente nel capoluogo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nell’ambito di una serie di attività mirate disposte dal Questore, volte a contrastare il traffico di droga in città. Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato alcuni servizi di osservazione nei pressi di un’abitazione segnalata come punto di riferimento per lo spaccio. Una volta scattata la perquisizione, estesa anche all’appartamento dell’uomo, i poliziotti avrebbero trovato circa 40 grammi di cocaina, parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, e 70 grammi di marijuana.

Nel corso dei controlli sarebbero stati rinvenuti e sequestrati anche tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 7.500 euro in contanti, nascosti in un astuccio all’interno della camera da letto. Il giovane, dopo l’arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.