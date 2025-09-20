Intervento in mare aperto per la Guardia Costiera, a circa 30 miglia a sud-est di Cagliari, per salvare due diportisti italiani a bordo di una barca a vela di dieci metri, battente bandiera polacca e diretta a Trapani. L’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e le pompe di sentina non sono riuscite a contenere il flusso, provocando anche l’avaria del motore.

L’equipaggio, composto da un uomo e una donna di 36 anni, ha lanciato l’SOS subito raccolto dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari. Da lì è stato disposto l’invio immediato di una motovedetta, che dopo poco più di un’ora di navigazione ha raggiunto la barca in difficoltà.

Il comandante dell’unità di soccorso è salito a bordo dell’imbarcazione e, grazie alle pompe della motovedetta, è riuscito a gestire la falla e a mettere in sicurezza i due velisti.

L’operazione, resa complessa dalla distanza dalla costa e dalle condizioni critiche dell’imbarcazione, si è conclusa dopo circa tre ore e mezzo di navigazione, con l’arrivo nel porto turistico di Villasimius. Qui la barca è stata trasferita in cantiere e tirata a secco.