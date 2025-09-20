Serata intensa per gli uomini della sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari, che nelle ultime ore hanno messo a segno due distinti arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, uno ad Assemini e l’altro nel capoluogo.

Il primo a finire in manette è stato un giovane asseminese già noto alle forze dell’ordine, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Monitorato da tempo, è stato raggiunto dagli agenti per una perquisizione nella sua abitazione: qui sarebbero state trovate diverse dosi confezionate di cocaina e hashish, 1.200 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e materiale utile al confezionamento della droga. Viste le circostanze e la reiterazione del reato, il giovane è stato arrestato e segnalato al Tribunale di Sorveglianza, che dovrà valutare la revoca della misura alternativa.

Poche ore dopo, un’altra operazione ha portato all’arresto di un ragazzo cagliaritano. Fermato per un controllo, il giovane avrebbe tentato di fuggire alla vista degli agenti ma è stato bloccato. Addosso gli sarebbero state rinvenute dosi di cocaina e hashish, oltre a una somma di denaro contante.

Il giovane è stato arrestato in flagranza e processato per direttissima: il giudice lo ha condannato a dieci mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.