È iniziata in Ogliastra la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con la distribuzione dei vaccini che ha preso il via nei giorni scorsi presso gli ambulatori dei medici di base e dei pediatri convenzionati. In alternativa, è possibile recarsi presso i centri di vaccinazione gestiti dal servizio di Igiene Pubblica della Asl Ogliastra situati a Lanusei, Tortolì e Jerzu. In questi centri è anche disponibile la dose di richiamo del vaccino anti-Covid, che offre protezione contro le nuove varianti del Sars-CoV-2.



L'influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali diffusi in tutto il mondo e può colpire più volte nel corso della vita di una persona. Le complicanze legate all'infezione, come spiegano i sanitari, possono essere gravi, come polmonite, miocardite ed encefalite. Pertanto, è fondamentale adottare misure preventive efficaci, come il lavaggio delle mani e l'igiene respiratoria. Tuttavia, la vaccinazione rimane il metodo più efficace per prevenire la malattia e le sue gravi conseguenze.

"Il vaccino per l'influenza è sicuro ed efficace – spiega la dottoressa Laura Lai, dirigente medico della S.c. di Igiene pubblica della Asl Ogliastra - dà una protezione sia indiretta, tramite l'immunità di gruppo, sia diretta, prevenendo le forme gravi e le complicanze della malattia, che sono tra le prime cause di ospedalizzazioni e decessi. Per garantire un’ immunità adeguata – continua - è importante eseguire la vaccinazione annualmente che assicura una protezione continua e aggiornata contro i ceppi virali specifici a ogni stagione influenzale".



La vaccinazione è fortemente consigliata per diverse categorie di persone, tra cui le donne in gravidanza o nel postpartum, coloro affetti da malattie croniche come quelle respiratorie, cardiovascolari, metaboliche, oncologiche, immunodepressioni, i bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni, i bambini e gli adolescenti che stanno assumendo acido acetilsalicilico, i pazienti ricoverati in strutture per lungodegenti, i familiari e i contatti stretti di individui a rischio, il personale sanitario e sociosanitario compresi i tirocinanti, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, nonché altre categorie identificate dalla Regione o dai datori di lavoro, come allevatori, macellatori, trasportatori di animali, veterinari, studenti in tirocinio e donatori di sangue. Le dosi vengono amministrate presso i centri vaccinali territoriali in determinati giorni e orari su appuntamento. A Tortolì, nella sede della Casa della Salute situata in via Monsignor Carchero 3, le vaccinazioni sono disponibili il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00. Per informazioni, è possibile contattare il numero 3665641350 o il 0782 600324. A Jerzu, nel servizio di Igiene e Sanità pubblica in Vico V Trento 1, le vaccinazioni sono disponibili il giovedì dalle 9:00 alle 12:00. Per maggiori informazioni, contattare il numero 3668246194 o il 0782708028. Infine, a Lanusei, nei locali del servizio di Igiene e Sanità pubblica in via A. Melis, le vaccinazioni sono disponibili il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Per informazioni, chiamare il numero 3398756909 o il 0782470455.