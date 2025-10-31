È stato individuato e arrestato nella sua abitazione, questa mattina, venerdì 31 ottobre, dai Carabinieri della Stazione di Selargius, un operaio di 45 anni residente a Quartucciu, già noto alle forze dell'ordine, a seguito di un ordine di restrizione domiciliare emanato dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.



Secondo la disposizione, il 45enne deve scontare quattro mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari e conviventi commessi a Sinnai tra il 2011 e il 2015.



L'uomo è stato portato in caserma per le formalità di routine e poi condotto al luogo di detenzione stabilito dalle autorità giudiziarie.



Questa operazione rientra nell'impegno costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nel monitorare e controllare il territorio, con particolare attenzione all'esecuzione degli ordini del tribunale e alla protezione delle vittime di reati familiari.