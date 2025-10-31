È stato fermato dai Carabinieri di Portoscuso mentre a bordo di uno scooter, e il suo comportamento nervoso ha destato sospetti tra gli militari che hanno deciso di approfondire i controlli. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di una busta contenente circa mezzo chilo di marijuana, poi sequestrata, mentre l'uomo, un 39enne disoccupato residente a Cagliari e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga con l'intento di spacciarla.

L'accaduto durante la serata di ieri, giovedì 30 ottobre. Dopo aver completato le formalità, l'uomo è stato riaccompagnato a casa e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà questa mattina.

Questo intervento fa parte delle azioni messe in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per prevenire e contrastare il traffico di droga, garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge nella zona del Sulcis Iglesiente.