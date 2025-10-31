PHOTO
Non avrebbe nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro come previsto dalla legge, così un 63enne residente a Senorbì, titolare di una ditta individuale, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari.
Nei suoi confronti sono state applicate inoltre sanzioni amministrative per 1.500 euro.
Questo intervento fa parte delle attività di vigilanza dei Carabinieri per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e assicurare il rispetto delle normative sui luoghi di lavoro nella provincia di Cagliari.