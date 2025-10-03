Un turista tedesco di 70 anni ha perso la vita, questa mattina, mentre faceva il bagno a Sa Petra Ruia, lungo la costa di Siniscola.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era entrato in acqua per una nuotata quando avrebbe accusato un malore improvviso. Pochi istanti dopo è stato notato galleggiare privo di sensi, con il volto rivolto verso l’acqua. Alcuni bagnanti si sono tuffati per riportarlo a riva e hanno tentato le prime manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza e l’elicottero decollato da Olbia, che lo ha trasferito d’urgenza al San Francesco di Nuoro. Nonostante gli sforzi del personale medico, per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola e gli uomini della Guardia Costiera, che hanno informato la Procura di Nuoro. Dopo gli accertamenti, la salma è stata restituita ai familiari.