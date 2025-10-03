Violenta lite nel centro di accoglienza di Cabras, in via Tharros. Un giovane pakistano di 27 anni è stato ferito alla spalla con un coltello. I militari hanno fermato un 30enne di origini turche.

L'episodio è avvenuto in piena notte. I due, per motivi ancora non accertati, avrebbero avuto una discussione, e a un certo punto il 30enne sarebbe andato in escandescenze afferrando un coltello e ferendo il rivale.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Oristano, in condizioni non gravi, mentre il cittadino turco è trasferito in caserma.

Dovrà rispondere di lesioni.