In un paese ancora scosso per la tragica morte di Tonino Pireddu, 38enne operaio freddato con un colpo di arma da fuoco davanti alla sua abitazione in Corso Italia nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, arriva una testimonianza di profondo amore e dignità umana: quella della sua fidanzata, Manuela Porcheddu, che ha affidato ai social un lungo messaggio per raccontare chi fosse realmente Tonino e per difenderne la memoria da commenti ingenerosi e infondati.

La donna ricostruisce una storia d’amore fatta non di grandi gesti pubblici, ma di attenzione quotidiana, premure semplici e rispetto profondo. «Io e Tonino non eravamo soliti scrivere sui social o far vedere quanto ci amavamo pubblicamente — esordisce Manuela — il nostro amore lo dimostravamo ogni giorno a fatti concreti!» Nel suo intervento si legge la volontà di ristabilire un’immagine vera e umana dell’uomo che la comunità aveva conosciuto come persona solare e generosa.

Nel messaggio Manuela descrive Tonino come «un UOMO e non solo con la U maiuscola, pronto ad aiutare tutti, compresi gli animali indifesi», un compagno capace di amare «in ogni modo in cui una donna vada amata», e sempre pronto a piccoli gesti di premura: dal ricordarle di riposare alla scelta di acquistare i suoi ginseng preferiti.

«Chi lo conosceva sa esattamente com’era Tonino… era un UOMO che avrebbe dato la vita per me», scrive Manuela, respingendo «cose assurde» che sarebbero state dette su di lui in queste ore di dolore. Secondo la fidanzata, Tonino amava confrontarsi sempre con rispetto e calma con chiunque e non coltivava attriti; forse proprio questa sua pacatezza gli è stata fatale. «Il modo di farlo stare zitto è stato proprio quello di colpirlo alle spalle senza nemmeno farsi vedere in faccia!» aggiunge con rabbia.

«Io purtroppo non ho più il mio TONINO, e senza di lui forse nemmeno io sarò più quella Manuela che tutti conoscono – prosegue la donna nel lungo post – lui era la mia metà, il mio tutto, il mio cuore, e come diceva lui "uno come me non lo troverai più". È vero, come lui ce ne sono pochi e sono destinati a persone fortunate, e io lo ero e lo sarò sempre perchè lui aveva scelto me ogni giorno! Sei e sarai per sempre l'amore puro e sincero di cui questo mondo ha bisogno» conclude la fidanzata di Tonino Pireddu.