Una mattinata di confronto, orientamento e sensibilizzazione sulla legalità. Giovedì 19 febbraio, al Liceo Statale “Benedetto Croce” di Oristano, gli studenti delle classi quarte e quinte hanno incontrato i Carabinieri del Comando provinciale nell’ambito del progetto di educazione civica “Coltiviamo la legalità” e delle attività di orientamento promosse dall’istituto.

L’incontro ha offerto ai ragazzi l’occasione di conoscere più da vicino l’Arma dei Carabinieri, i percorsi di accesso alle diverse carriere e i ruoli operativi all’interno dell’Istituzione. Accanto all’aspetto orientativo, ampio spazio è stato dedicato ai temi dell’attualità che coinvolgono direttamente i giovani: bullismo e cyberbullismo, uso consapevole dei social, educazione digitale e responsabilità legate al possesso di coltelli o altri oggetti atti ad offendere, anche in assenza di comportamenti violenti.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto nazionale dell’Arma per la promozione della cultura della legalità, volto a rafforzare nei giovani la consapevolezza dei diritti e dei doveri di cittadinanza, il rispetto delle regole e dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, favorendo una partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale.

Grande l’interesse dimostrato dagli studenti, che hanno partecipato con domande, interventi e racconti personali. L’incontro è stato anche un momento di dialogo e confronto su esperienze di vita quotidiana, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e di supporto reciproco all’interno della scuola.

Il dirigente scolastico Salvatore Morasca e la professoressa Pasqualina Pippia hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come il confronto con l’Arma rappresenti un’importante occasione educativa per rendere gli studenti più consapevoli delle proprie scelte e responsabili nei comportamenti, confermando la disponibilità dell’istituto a ospitare in futuro nuovi momenti di approfondimento.

La giornata è proseguita con la visita allo stand dell’Arma, dove sono stati distribuiti materiali informativi e proiettato un video sulla storia bicentenaria dei Carabinieri, sui reparti speciali, sui settori di intervento e sulle missioni in Italia e all’estero. Particolarmente apprezzata la presenza dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sardegna”, reparto speciale con sede ad Abbasanta, che ha illustrato il proprio ruolo nel contrasto alla criminalità organizzata e nelle operazioni di ricerca di latitanti e persone sequestrate.

Durante le dimostrazioni, gli studenti hanno potuto osservare da vicino anche le tecnologie utilizzate nelle attività operative: droni, robot degli artificieri per la bonifica di ordigni, mezzi di intervento e sistemi di geolocalizzazione impiegati per il controllo del territorio e gli interventi di emergenza attivati tramite il numero unico europeo 112.