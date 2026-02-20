PHOTO
Sta circolando in questi giorni una nuova campagna di phishing che utilizza come esca il rinnovo della tessera sanitaria. A lanciare l’allarme è la Polizia postale, che segnala l’invio di false email apparentemente riconducibili a enti pubblici.
I messaggi invitano gli utenti a cliccare su un link per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità legate alla tessera sanitaria. Il collegamento rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente molto simile ai siti istituzionali, nella quale viene richiesto di inserire dati personali, informazioni bancarie o credenziali di accesso.
Una volta compilati i campi richiesti, i dati finiscono direttamente nelle mani dei truffatori, che possono utilizzarli per frodi, furti d’identità o svuotare conti correnti.
La Polizia postale invita alla massima prudenza e raccomanda di: non cliccare sui link contenuti in email sospette; non inserire mai dati personali o bancari su pagine raggiunte tramite messaggi non verificati; controllare sempre le informazioni solo attraverso i portali ufficiali degli enti pubblici.
In caso di dubbi o di messaggi sospetti, è possibile segnalarli alla Polizia postale attraverso i canali ufficiali.