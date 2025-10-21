Questa mattina una studentessa di 16 anni è stata investita in viale Trieste, a Nuoro, mentre attraversava sulle strisce pedonali per recarsi al Liceo Asproni. Secondo quanto riferito, la giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale San Francesco con un trauma facciale e diverse escoriazioni. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

L’auto coinvolta, una Ford Fiesta guidata da una 25enne, è stata sottoposta a fermo poiché sarebbe risultata priva di revisione. Per la conducente è scattata inoltre una sanzione per mancata precedenza al pedone sulle strisce, con conseguente decurtazione di 8 punti dalla patente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Nuoro, guidati dal comandante Massimiliano Zurru, che hanno effettuato i rilievi, ascoltato i testimoni e visionato le immagini delle telecamere della scuola per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

"Si tratta del quarto incidente nella zona di viale Trieste, un'area molto trafficata - dice all'Ansa il comandante -. Oltre ai presidi di polizia locale nei vari punti della città, con l'amministrazione comunale stiamo studiando degli interventi per ridurre i rischi come gli attraversamenti perdonali rialzati e dissuasori di velocità in alcune strade cittadine".