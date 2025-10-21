I Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno denunciato in stato di libertà un 77enne pensionato del posto, incensurato, ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’indagine è scattata a seguito della denuncia di un 52enne addetto al settore agricolo per conto di una società locale, che aveva segnalato il furto di circa 200 cassette in plastica contenenti frutta fresca, per un valore stimato di 2.000 euro.

Grazie agli accertamenti dei militari, parte della refurtiva sarebbe stata rinvenuta nella proprietà del pensionato e posta sotto sequestro. La frutta recuperata, insieme alle cassette, è stata restituita in custodia al legittimo proprietario, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.