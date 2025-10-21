I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, con il supporto dei militari delle Stazioni di Samassi e Gesturi, hanno denunciato un imprenditore agricolo di 53 anni, titolare di un’azienda ortofrutticola, al termine di un’attività ispettiva mirata al contrasto del caporalato e del lavoro sommerso.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo avrebbe ostacolato l’attività di vigilanza degli ispettori fornendo informazioni incomplete o volutamente errate durante i controlli, oltre ad aver impiegato manodopera irregolare nella propria azienda. A suo carico sono state inoltre riscontrate violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Al termine delle verifiche, i militari hanno elevato ammende per 516 euro e sanzioni amministrative per un totale di 6.480 euro. La posizione dell’imprenditore è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Cagliari, che proseguirà le indagini.