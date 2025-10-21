Una lite in famiglia avrebbe portato alla scoperta di un piccolo giro di droga a Sant’Antioco. Nella notte, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi di San Giovanni Suergiu, hanno arrestato un 60enne disoccupato, già noto alle Forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una richiesta di aiuto per un acceso diverbio familiare, segnalato alla Centrale Operativa della Compagnia di Carbonia. Riportata la calma e verificato che nessuno fosse rimasto ferito, i Carabinieri hanno notato alcuni elementi sospetti che lasciavano pensare ad altre attività illecite all’interno dell’abitazione.

La successiva perquisizione personale e domiciliare avrebbe permesso di trovare circa 18 grammi di cocaina e 1.025 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. All’interno della casa si trovava anche un 59enne pensionato, anch’egli conosciuto dalle forze di polizia, che è stato denunciato a piede libero dopo essere stato trovato, secondo quanto riferito, in possesso di 3,4 grammi della stessa sostanza.

Il 60enne è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per la mattinata odierna al Tribunale di Cagliari.