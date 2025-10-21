“Il Campo largo ha tradito gli Angeli del Covid”, l’attacco di Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, in merito alla vicenda legata ai precari della sanità: “Mai stabilizzati dalla Regione, nonostante le ripetute illusioni e l'ordine del giorno unitario approvato in commissione sanità."

“Bravi a urlare e con soluzioni in tasca a tutti i problemi quando erano all’opposizione, mentre in maggioranza il Campo largo fa orecchie da mercante – la stoccata di Piga – nonostante le interrogazioni di FdI sullo stato delle stabilizzazioni, scorrimento graduatorie e sui i problemi dei cantieri occupazionali OSS, si va avanti mortificando centinaia di sardi, ignorando volutamente ciò che viene detto”.

“Bisogna smettere di giocare sulla pelle dei precari e dei disoccupati – conclude il meloniano – la scelta di non stabilizzare oss, amministrativi e tecnici che hanno maturato i requisiti non è legata a problemi di risorse, ma è una scelta politica del Campo largo. Se la Presidente Todde non è intenzionata a sfruttare questa possibilità per rinforzare gli organici del personale in sanità lo dica chiaramente senza giocare con il futuro delle persone. Il 31 dicembre si sta avvicinando, o si stabilizzano ora o mai più”.