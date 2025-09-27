I finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro, con il supporto della Sezione Aerea di Cagliari, hanno individuato nei giorni scorsi una vasta piantagione di cannabis indica allestita nelle campagne di Fonni, in prossimità del galoppatoio.

L’area era dotata di un impianto di irrigazione altamente organizzato, con oltre due chilometri di tubazioni e un motore per l’estrazione dell’acqua dal sottosuolo, a beneficio delle piante destinate alla produzione di marijuana. L’operazione, coordinata dalla Procura di Nuoro, ha portato al sequestro e alla distruzione di circa 2.500 piante, pari a circa due tonnellate e mezzo di stupefacente. Le analisi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari hanno confermato l’elevato principio attivo delle infiorescenze, prossime alla maturazione e dunque pronte per alimentare il mercato illecito.

Alle operazioni di eliminazione, effettuate anche con il supporto di FO.RE.S.T.A.S. nell’ambito del protocollo d’intesa con la Prefettura, sono seguite indagini tecniche per raccogliere elementi utili a identificare i responsabili, tra cui un sistema di videosorveglianza installato per proteggere la coltivazione. Il procedimento penale a carico dell’indagato si trova ancora nella fase preliminare: la sua eventuale responsabilità sarà accertata in sede processuale.